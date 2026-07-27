تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة

واصل المستوطنون، منذ ساعات فجر يوم الإثنين،اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في عدد من المحافظات.

فقي محافظة رام الله والبيرة، رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين قريتي المغير وأبو فلاح، ما عرّض حياة المواطنين للخطر وألحق أضراراً بعدد من المركبات.

وفي محافظة نابلس، اقتحم مستوطنون بلدتي تل وبيت فوريك بحماية قوات الاحتلال، في إطار سلسلة اقتحامات طالت عدة بلدات وقرى بالمحافظة، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.

وفي محافظة الخليل، أطلق مستوطنون أبقارهم للرعي بين أشجار الزيتون في منطقة واد النفاخ التابعة لقرية البرج جنوبي المحافظة، في اعتداء استهدف الأراضي الزراعية وألحق أضراراً بالمزروعات.

كما أفادت مصادر محلية بأن المستوطنين واصلوا تحركاتهم الاستفزازية في محيط عدد من القرى والطرق الالتفافية.

وتزامن ذلك مع تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية وإقامة الحواجز على مداخل المدن والبلدات، ما أعاق حركة المواطنين.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد متواصل تشهده الضفة الغربية، مع استمرار هجمات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، بالتوازي مع حملات الاقتحام والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال في مختلف المحافظات.