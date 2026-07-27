قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار في القطاع

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تواصل خروقاتها لاتفاق وقف النار.

وأفاد مراسلنا بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار باتجاه ساحل مدينة غزة، وسط قصف مدفعي استهدف شرقي المدينة.

وأشار إلى أن قصفًا مدفعيًا استهدف جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ولفت إلى إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية استهدف شمالي غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

ومساء الأحد، استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين على الأقل بناية سكنية على شارع صلاح الدين قرب مفترق الشجاعية مما أدى إلى تدميرها دون وقوع إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط تصاعد عمليات القصف والتدمير والقتل في عدة مناطق من القطاع.