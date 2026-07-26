مورينيو يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

بدأ آرسنال دراسة إمكانية التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية، في صفقة قد تصبح الأضخم في تاريخ النادي اللندني، إلا أن المهمة تبدو معقدة في ظل تمسك المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو باستمرار اللاعب ضمن مشروعه مع الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية أن مورينيو أبلغ إدارة ريال مدريد برفضه مناقشة رحيل أي من نجوم الفريق الأساسيين، وفي مقدمتهم فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي، وجود بيلينغهام، مؤكداً رغبته في الحفاظ على القوام الرئيسي للمنافسة على الألقاب خلال الموسم المقبل.

ورغم عدم وجود مفاوضات رسمية بين الناديين حتى الآن، فإن اهتمام آرسنال باللاعب البرازيلي يُعد جدياً، خاصة أن عقده مع ريال مدريد ينتهي في يونيو (حزيران) من العام المقبل، في وقت لم تشهد فيه مفاوضات التجديد تقدماً ملحوظاً، وهو ما يثير بعض القلق داخل إدارة النادي الإسباني.

ويأتي تحرك آرسنال استجابة لرغبة المدرب ميكيل أرتيتا في تدعيم الفريق بلاعب من الطراز العالمي، بعدما طالب الإدارة بالتحرك بقوة عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا. لكن إتمام الصفقة لن يكون سهلاً، إذ يبلغ راتب فينيسيوس نحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ما سيجعله الأعلى أجراً في الفريق، إضافة إلى حاجة النادي اللندني لبيع عدد من لاعبيه لتوفير السيولة اللازمة.

ويبحث آرسنال منذ سنوات عن جناح أيسر بمواصفات عالمية، بعدما أخفق في ضم عدة أسماء بارزة، بينما يُعد فينيسيوس من أفضل لاعبي مركزه بعدما سجل أكثر من 20 هدفاً في كل من المواسم الخمسة الأخيرة، وأسهم في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين. ورغم أن تبقي عام واحد في عقده قد يمنح آرسنال أملاً في التعاقد معه، فإن تمسك مورينيو باللاعب وضخامة التكلفة المالية يجعلان الصفقة بعيدة عن الحسم في الوقت الحالي.