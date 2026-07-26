الأورومتوسطي يدعو لتحرك دولي عاجل لإنهاء العزل الإعلامي عن غزة وحماية الصحافيين

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإنهاء ما وصفه بـ"العزل الإعلامي" المفروض على قطاع غزة، وضمان حماية الصحافيين، والسماح الفوري بدخول وسائل الإعلام الدولية المستقلة والمعدات الصحافية ومستلزمات الحماية، في ظل استمرار استهداف العاملين في المجال الإعلامي منذ أكثر من ألف يوم.

وقال المرصد، في بيان، إن الصحافيين الفلسطينيين يواصلون أداء عملهم في ظروف بالغة الخطورة، وسط تعرضهم للقتل والإصابة والاعتقال، وحرمانهم من معدات الحماية والمستلزمات المهنية، بما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويقوض حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل منذ بدء الحرب منع إدخال معدات الحماية والمعدات الصحافية الأساسية، بما في ذلك الدروع الواقية والخوذ والكاميرات والعدسات والبطاريات وأجهزة البث والاتصال ومصادر الطاقة، الأمر الذي يحد من قدرة الصحافيين على توثيق الانتهاكات وأداء عملهم بأمان واستقلالية.

وأوضح المرصد أن أكثر من 262 صحفيًا وصحفية قُتلوا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب إصابة واعتقال مئات آخرين، معتبرًا أن هذه الحصيلة هي الأعلى المسجلة بحق العاملين في المجال الإعلامي في أي نزاع معاصر، وفقًا لتوثيق مؤسسات صحافية وحقوقية.

وأكد أن استمرار منع دخول وسائل الإعلام الدولية والصحافيين الأجانب إلى القطاع، بالتزامن مع استهداف الصحافيين الفلسطينيين، يعيق الرقابة الدولية المستقلة على الانتهاكات، ويحد من إمكانية التحقق من الوقائع وتوثيق الأدلة.

واعتبر المرصد أن استهداف الصحافيين ومنع دخول الإعلام الدولي وحرمان العاملين في المجال الإعلامي من المعدات اللازمة يشكل سياسة متكاملة لعزل قطاع غزة إعلاميًا، وإقصاء الشهود المستقلين، وتقويض فرص التحقيق والمساءلة عن الجرائم الدولية.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى ضمان وصول وسائل الإعلام الدولية المستقلة والصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة دون قيود، وتأمين التدفق الفوري وغير المقيد لمعدات الحماية والمعدات الصحافية، بما يمكن الصحافيين من أداء عملهم بحرية وأمان.

كما حث الدول والمنظمات الدولية على استخدام جميع الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف استهداف الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، والامتناع عن تقديم أي دعم قد يسهم في استمرار الانتهاكات أو الإفلات من العقاب.

وطالب المرصد بتعزيز جهود المساءلة عن جميع الانتهاكات المرتكبة بحق الصحافيين، ودعم التحقيقات الدولية، بما في ذلك تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وضمان وصول هيئات الأمم المتحدة وآليات تقصي الحقائق والمنظمات المعنية بحرية الصحافة إلى قطاع غزة لرصد أوضاع الصحافيين وتوثيق الانتهاكات بصورة مستقلة.