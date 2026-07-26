سموتريتش يعلن بناء 763 وحدة استيطانية جديدة جنوب نابلس

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس السبت، اعتزام حكومة الاحتلال بناء 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي" جنوب مدينة نابلس، ضمن خطة تهدف إلى توسيع المستوطنة لتصل إلى ثلاثة أضعاف حجمها الحالي خلال السنوات المقبلة.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إن المشروع يشمل إنشاء وتطوير الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنة التابعة لمجلس "بنيامين" الاستيطاني، إلى جانب إقامة مزارع وبلدات استيطانية جديدة.

وكان سموتريتش قد أعلن، في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري، أن حكومة الاحتلال أقرت منذ تشكيلها أواخر عام 2022 إقامة 104 مستوطنات جديدة و160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية.

وبحسب منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، يقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وفي السياق، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في تقرير صدر مطلع يوليو الجاري، بأن المستوطنين نفذوا 3488 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من العام، شملت مهاجمة القرى، وإحراق المنازل، وإطلاق النار، والاستيلاء على الأراضي، وإقامة بؤر استيطانية، ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيًا.

ويحذر الفلسطينيون من أن التوسع الاستيطاني المتسارع وتصاعد اعتداءات المستوطنين يهدفان إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، تمهيدًا لضم أجزاء من الضفة الغربية، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.