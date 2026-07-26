مستوطنون يحرقون مسجدين ويهاجمون ممتلكات فلسطينيين بالضفة

شنّ مستوطنون، فجر الأحد، سلسلة اعتداءات متزامنة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، شملت إحراق مسجدين في نابلس وطولكرم، وإحراق آليات ومركبات فلسطينية، والاعتداء على مواطنين، في تصعيد جديد للعنف الاستيطاني.

وفي محافظة نابلس، أضرم مستوطنون النار في مسجد الرحمة ببلدة قصرة جنوب المدينة، بعد اقتحام البلدة، كما خطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانه، ما أدى إلى احتراق أجزاء واسعة منه.

وفي طولكرم، أحرق مستوطنون مسجد قرية كور جنوب المدينة، وكتبوا على جدرانه شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام.

وفي محافظة رام الله والبيرة، هاجم مستوطنون كسارة عين سامية الواقعة على طريق منطقة الخلايل جنوب بلدة المغير، وأحرقوا عددًا من الآليات والمعدات العاملة في الموقع، كما اعتدوا بالضرب على الحراس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

كما هاجم مستوطنون قرية بيتللو شمال غرب رام الله، وأحرقوا عددًا من مركبات المواطنين، فيما حاول آخرون إحراق منزل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، بعد كتابة شعارات عنصرية، قبل أن يتمكن الأهالي ولجان الحراسة من التصدي لهم وإجبارهم على الانسحاب.

وفي محافظة قلقيلية، اعترض مستوطنون سيارة إسعاف كانت تنقل مريضًا قرب مستوطنة "كارني شمرون" شرق المدينة، وأجبروها على العودة، بينما رشق مستوطنون بالحجارة مركبات الفلسطينيين قرب مستوطنة "متسبيه يريحو" جنوب غرب أريحا.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 11,074 اعتداءً في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026، فيما وثق مركز معلومات فلسطين "معطى" 6,856 انتهاكًا خلال شهر حزيران/يونيو وحده.

ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية نحو 750 ألف مستوطن، موزعين على 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، بينهم نحو 250 ألفًا في المستوطنات المقامة شرق القدس، وسط تصاعد الاعتداءات اليومية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.