حماس تعزّي سوريا بضحايا حادث السير المروع على طريق دمشق – دير الزور

تقدّمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، بخالص التعازي والمواساة إلى الجمهورية العربية السورية، قيادةً وشعبًا، وإلى عائلات ضحايا حادث السير المروع الذي وقع على طريق دمشق – دير الزور، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وأعربت الحركة، في بيان نقلته "الرسالة نت"، عن تضامنها الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، سائلة الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، ويحفظ الشعب السوري من كل مكروه وسوء.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت مقتل 35 شخصًا وإصابة 30 آخرين، في حصيلة أولية لحادث تصادم وقع بين حافلتين على الطريق الواصل بين دمشق ودير الزور، في المنطقة الواقعة بين السخنة وتدمر بريف حمص.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن الحادث نجم عن اصطدام حافلة تقل عددًا من منتسبي قوى الأمن الداخلي بأخرى مدنية، دون الكشف عن عدد الضحايا من أفراد الأمن.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن مروحيات تابعة لوزارة الدفاع شاركت في عمليات إجلاء المصابين وانتشال الضحايا، حيث جرى نقلهم من مطار تدمر إلى مستشفى حمص العسكري.

وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أن فرق الدفاع المدني استجابت فور وقوع الحادث، وعملت على إخماد النيران في موقع التصادم، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى المستشفيات، إضافة إلى انتشال جثامين الضحايا واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.