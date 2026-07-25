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^200 مثال: غزة العزة

استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة إثر استهدافه على دراجة نارية في حي الشيخ رضوان

الرسالة نت - متابعة

استشهد مدير شرطة محافظة شمال غزة، العميد عبد الناصر محمد المقادمة (54 عاماً)، اليوم، إثر استهداف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان وصل "الرسالة نت" بأن العميد المقادمة استشهد أثناء مروره على دراجة هوائية في حي الشيخ رضوان، بعدما استهدفته طائرة إسرائيلية، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

ويأتي استشهاد العميد المقادمة في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والتي تسفر بشكل متواصل عن سقوط شهداء وجرحى، إلى جانب تدمير واسع في البنية التحتية والممتلكات.

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https://alresalah.news/p/313587

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