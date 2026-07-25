“محكمة كاس” تحدد موعد الحسم النهائي للنزاع على لقب أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال

حددت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعداً للنظر في الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) بمنح منتخب المغرب لقب كأس أمم أفريقيا 2025، على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية.

وأعلنت “كاس” في بيان رسمي، الجمعة، أن هيئة التحكيم ستباشر مداولاتها عقب جلسة الاستماع، مؤكدة أن القرار النهائي لن يصدر في اليوم نفسه، من دون تحديد موعد لإعلان الحكم.

وتعود القضية إلى نهائي البطولة الذي أُقيم في 18 يناير الماضي بالعاصمة المغربية الرباط، عندما شهدت المباراة حالة من الفوضى عقب احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR). وغادر عدد من لاعبي المنتخب السنغالي أرض الملعب، يتقدمهم المدرب باب تياو، قبل أن يعودوا بعد نحو 15 دقيقة، فيما اندلعت أعمال شغب في المدرجات وعلى أطراف أرضية الملعب.

ورغم إهدار إبراهيم دياز ركلة الجزاء، نجح بابي غاي في تسجيل هدف منح السنغال الفوز 1-0 بعد التمديد، لكن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي قررت في 17 مارس/آذار اعتبار السنغال منسحباً ومنحت المنتخب المغربي الفوز بنتيجة 3-0، ليتوج باللقب اعتبارياً.

ورفض الاتحاد السنغالي القرار ولجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية، مطالباً بإلغائه واعتماد النتيجة التي تحققت داخل الملعب، كما طلب تسريع إجراءات الفصل في القضية، إلا أن “كاس” أوضحت أن جميع الأطراف لم تتفق على اعتماد مسار إجرائي معجل.

وشددت المحكمة في ختام بيانها على ضرورة الاعتماد على بياناتها الرسمية فقط، محذرة من تداول معلومات غير دقيقة بشأن القضية، ومؤكدة أن أي مستجدات أو قرار نهائي سيتم نشره عبر قنواتها الرسمية.