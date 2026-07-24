ترامب يلتقي نتنياهو الثلاثاء وسط تصاعد التوتر بالمنطقة

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان أنه سيتوجه إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل، حيث سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء. وأضاف المكتب أن نتنياهو سيحضر أيضاً جنازة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام.

وكان موقع أكسيوس كشف قبل يومين أن الإدارة الأميركية ومكتب نتنياهو يجريان مباحثات بشأن عقد لقاء في واشنطن الأسبوع المقبل، ونقل عن مسؤول في البيت الأبيض ومصدر إسرائيلي مطلع قولهما إن المشاورات لا تزال مستمرة، في وقت تدرس فيه واشنطن خياراتها بشأن الحرب مع إيران، وما إذا كانت ستتجه نحو تصعيد عسكري جديد بالتنسيق مع "إسرائيل".

وبحسب التقرير، يكتسب اللقاء المحتمل أهمية خاصة، إذ يأتي بينما يقترب ترامب من اتخاذ قرار بشأن المرحلة المقبلة من الحرب.

وقال ترامب في حديث مقتضب مع "أكسيوس"، أمس الخميس، أن "إسرائيل" ستنضم (إلى العملية) في غضون دقيقتين إذا طلبت منها ذلك، لكنه استدرك قائلاً: "لسنا بحاجة إلى أي طرف" لشن عملية جديدة ضد إيران.

وأشار ترامب أيضاً إلى أن انضمام "إسرائيل" إلى الضربات ستترتب عنه "عواقب"، ملمحاً إلى رد إيراني محتمل ضد "إسرائيل". وأردف ترامب: "العلاقات مع بنيامين نتنياهو جيدة جداً، وسألتقي به إذا جاء إلى هنا".

واستقبل ترامب نتنياهو في البيت الأبيض 6 مرات منذ عودته إلى الرئاسة الأميركية في يناير/كانون الثاني 2025. وبحسب "أكسيوس"، اليوم الجمعة، فإن هذه الزيارة هذه المرة تأتي في وقت انخفضت فيه شعبية رئيس حكومة الاحتلال كثيراً بين الديمقراطيين في واشنطن، وبين دائرة ترامب المقربة، وبين أنصاره في حركة "ماغا".