الجهاد الإسلامي تنعى المناضل الياباني كوزو أوكاموتو

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، المناضل الياباني كوزو أوكاموتو، مشيدةً بمسيرته النضالية ومواقفه المتضامنة مع القضية الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان صحفي، الجمعة، إن أوكاموتو "مثّل رمزاً عالمياً وإنسانياً من رموز التضامن المبكر مع قضية الشعب الفلسطيني"، معتبرة أن رحيله يشكل مناسبة لاستحضار مواقفه ومواقف رفاقه، وما حملته من تضامن مع القضية الفلسطينية.

وأضافت أن القضية الفلسطينية تحمل بعداً إنسانياً وعالمياً، مشيرة إلى أن محاولات طمس هذا البعد لن تنجح، بحسب البيان.

وقدمت الحركة التعازي لعائلة أوكاموتو ورفاقه ومحبيه، وللجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيبقى وفياً لتضحيات كل من ساند قضيته.