نعيم: جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة الضفة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، د. باسم نعيم، إن ما جرى في بلدة تل جنوب نابلس، واستشهاد أربعة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، يمثل امتدادًا لجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذين تصدوا لهجمات المستوطنين.

وأوضح نعيم، في تصريح صحفي، أن أهالي بلدة تل هبّوا للدفاع عن أرضهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء أربعة شهداء، مؤكدًا أن دماءهم ستبقى شاهدة على جرائم الاحتلال.

وأضاف أن الاحتلال يعتقد أن سياسة القتل والعنف ستنجح في كسر إرادة الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنه شدد على أن هذه الجرائم لن تحقق أهدافها، بل ستزيد أبناء الشعب الفلسطيني إصرارًا على التمسك بحقوقهم والدفاع عن أرضهم.

وأكد نعيم أن الضفة الغربية ستواصل، دورها في مواجهة الاحتلال، مشيرًا إلى أن تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين من شأنه أن يزيد من حالة الغضب الشعبي ويؤدي إلى تصاعد المواجهة مع الاحتلال.