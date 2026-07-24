الضفة تشتعل بمواجهات واعتداءات المستوطنين

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مساء الجمعة، تصعيداً ميدانياً واسعاً تخللته مواجهات عنيفة واعتداءات نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في امتداد لنهار دامٍ أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال والمستوطنين في محافظة نابلس.

وتزامنت الاعتداءات مع اقتحامات عسكرية وإجراءات مشددة طالت عدداً من البلدات والقرى، حيث اقتحمت قوات الاحتلال، ترافقها مجنزرة وآليات عسكرية وفرق مشاة، بلدة دير جرير شرق رام الله، وأطلقت قنابل الصوت خلال انتشارها في شوارع البلدة.

وفي السياق، أغلق مستوطنون البوابة الحديدية التي يقيمها جيش الاحتلال على مدخل قرية عطارة شمال رام الله، ما أعاق حركة تنقل المواطنين ومنعهم من المرور عبر المدخل الرئيسي.

وفي محافظة نابلس، احتشد عشرات الشبان الفلسطينيين للتصدي لهجوم شنه مستوطنون على قرية صرة جنوب غربي المدينة، في وقت اندلعت فيه مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة خلال انسحابها من مدينة نابلس.

كما أضرم مستوطنون النار في أطراف قرية صرة، قبل أن تمتد النيران إلى عدد من منازل المواطنين والأراضي الزراعية، وسط محاولات من الأهالي لإخماد الحرائق والتصدي للهجوم، في ظل مناشدات بضرورة التدخل لوقف اعتداءات المستوطنين.

ويأتي هذا التصعيد في إطار استمرار الهجمات التي تشهدها الضفة الغربية منذ ساعات الصباح، إذ واصلت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والمداهمة في عدد من المناطق، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وتفاقم حالة التوتر في مختلف المحافظات.