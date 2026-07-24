حين رحل القادة... حمل الأبناء راية النجاح

لم تكن نتائج الثانوية العامة هذا العام في غزة مجرد إعلان لمعدلات النجاح، بل تحولت إلى مشاهد إنسانية تختلط فيها الدموع بالابتسامات، ويجتمع فيها الفقد مع الأمل. ففي الوقت الذي غاب فيه عدد من الآباء والقادة الشهداء عن مشاركة أبنائهم فرحة التخرج، حضروا في قلوبهم، وفي كل لحظة اجتهاد، وفي كل نجاح كُتب بعد رحلة طويلة من الألم والحرب والنزوح.

لم ينجح الاحتلال في أن يقطع الطريق أمام أحلام هؤلاء الأبناء، رغم أنه حرمهم من آبائهم، ودمر مدارسهم، وأجبرهم على الدراسة في ظروف غير مسبوقة. فكانت النتيجة أن تحولت شهادات الثانوية العامة إلى رسائل وفاء، وإلى امتداد لمسيرة آباء رحلوا، تاركين خلفهم أبناءً يحملون ذات الإصرار على مواصلة الطريق.

وكانت هنا إيهاب الغصين، ابنة الشهيد إيهاب الغصين، من أبرز هذه النماذج، بعدما حققت معدل 98.6% في الثانوية العامة، لتثبت أن الفقد لم يمنعها من تحقيق التفوق، وأن ذكرى والدها كانت دافعًا لمواصلة النجاح.

كما حققت خديجة رائد سعد، ابنة الشهيد رائد سعد، معدل 98%، في قصة تعكس قدرة أبناء الشهداء على تحويل الألم إلى إنجاز، رغم الظروف القاسية التي فرضتها الحرب.

وفي السياق ذاته، سجلت بلسم وائل الزرد معدل 91%، لتؤكد أن أبناء القادة والشهداء لم يتوقفوا عند حجم الخسارة، بل جعلوا من التعليم طريقًا للحفاظ على أحلامهم ومستقبلهم.

ومن بين قصص التفوق أيضًا، حقق أحمد إسماعيل برهوم، نجل الشهيد إسماعيل برهوم، معدل 91%، ليواصل طريق النجاح الذي آمن به والده، ويبرهن أن الاحتلال لا يستطيع أن يورث الهزيمة لأبناء الشهداء.

ولم تخلُ النتائج من قصة مؤلمة بقيت حاضرة في وجدان الفلسطينيين، وهي قصة الطالب الشهيد يحيى أدهم نسمان، الذي استشهد قبل أيام قليلة من إعلان النتائج، لكنه عاد حاضرًا باسمه ومعدله البالغ 96.6%، ليكون واحدًا من أكثر المشاهد تأثيرًا في موسم الثانوية العامة، حيث سبقت روحه إعلان نجاحه، وبقي حلمه شاهدًا على أن الاحتلال قد يقتل الإنسان، لكنه لا يستطيع قتل طموحه.

وتحمل هذه النماذج دلالات تتجاوز التفوق الدراسي، فهي تعكس إصرار أبناء غزة على التمسك بالحياة رغم كل ما يحيط بهم من دمار وفقد ونزوح. فبين الخيام، وعلى ضوء المصابيح، وفي مدارس مؤقتة أو مراكز إيواء، واصل هؤلاء الطلبة دراستهم، متحدين ظروفًا كانت كفيلة بحرمان أجيال كاملة من حقها في التعليم.

ويؤكد نجاح أبناء القادة والشهداء أن الرسالة التي تركها الآباء لم تتوقف برحيلهم، بل انتقلت إلى أبنائهم الذين اختاروا أن يكون العلم طريقهم، وأن يجعلوا من تفوقهم وفاءً لذكراهم. فبينما حاولت الحرب أن تكتب نهاية مؤلمة لهذه العائلات، كتب الأبناء فصلًا جديدًا عنوانه: الإرادة أقوى من الفقد، والعلم ينتصر حتى في قلب المأساة.