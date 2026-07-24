الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في مدن الضفة

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من إجراءاتها العسكرية في عدد من محافظات الضفة الغربية، عبر تشديد القيود على الحواجز العسكرية وإغلاق مداخل قرى، ما تسبب بإعاقة حركة تنقل المواطنين والمركبات، بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري وتكثيف انتشار الآليات في عدة مناطق.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير وعين شبلي العسكريين بالأغوار الشمالية، ما أدى إلى إعاقة مرور مركبات المواطنين، ووصولها إلى أماكن وجهتها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية أيضًا شمال مدينتي رام الله والبيرة، واحتجزت عدداً من الشبان على حاجز عطارة، شمال رام الله، وقامت بالتنكيل بهم، وسط إجراءات تفتيش بطيئة.

ولفتت إلى أن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز عين سينيا العسكري شمالاً، أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه مركبات المواطنين، وأعاقوا حركة المرور لأكثر من ساعتين.

وفي جنين، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على طريق جنين–نابلس، في المقطع الواصل بين بلدتي سيلة الظهر وعجة جنوب جنين، بالتزامن مع دفعها بآليات عسكرية من طراز "إيتان" إلى سهل بلدة عجة.

وذكرت المصادر، أن آليات الاحتلال تتحرك على الطريق وتعيق حركة تنقل المواطنين ومركباتهم، كما توغلت في سهل عجة وسارت بين الأراضي الزراعية، ما ألحق أضرارا بعدد منها.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في محافظة جنين، وتكثيف قوات الاحتلال تحركاتها وانتشار آلياتها في محيط المدينة وبلداتها.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدخل قرية إماتين شرق المدينة، وأغلقت البوابة الحديدية، بالتزامن مع تواجد جنود الاحتلال ومستوطنين في المنطقة، ما أعاق حركة المواطنين.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية لفترة من الوقت، قبل أن تعيد فتحه لاحقاً.