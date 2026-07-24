وزير التعليم: الدورة الثانية من امتحانات الثانوية "وجاهياً"

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في رام الله د. أمجد برهم، خلال كلمته اليوم أثناء الإعلان عن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"، أن الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستُعقد وجاهياً وورقياً داخل القاعات.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة مناسبة لعقد الامتحانات بصورة أكثر استقراراً وتنظيماً، بما يضمن سيرها وفق الإجراءات المعتمدة، مع مراعاة الظروف الميدانية والإمكانات المتاحة.

وفي هذا السياق، باشرت الوزارة والجهات المختصة تنفيذ الاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، والتي تشمل تجهيز القاعات، واستكمال الترتيبات اللوجستية والفنية، وتوفير المستلزمات الضرورية، بما يضمن جاهزية مراكز الامتحان واستقبال الطلبة في أفضل الظروف الممكنة.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل الإعلان تباعاً عن تفاصيل الدورة الثانية والإجراءات التنفيذية، داعيةً الطلبة إلى مواصلة الاستعداد للامتحانات، موضحةً أن أسئلة الامتحان ستكون من نوع الاختيار من متعدد، وأن جميع الترتيبات تُنجز بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منظمة وآمنة.