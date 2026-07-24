أبو عبيدة: الضفة ستكون مفتاح النصر.. وندعو إلى التصدي للاحتلال والدفاع عن الأقصى

وجّه الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تحية إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيدًا بما وصفه بـ"المقاومين والشباب الثائر" الذين تصدوا لقوات الاحتلال والمستوطنين في نابلس وجنين والقدس، معتبرًا أن عملياتهم جاءت ردًا على الاعتداءات المتواصلة بحق المسجد الأقصى.

وقال أبو عبيدة، في تصريح وصل "الرسالة نت" إن الاحتلال يجب أن يدرك أن "للأقصى رجالًا يحمونه"، وإن الفلسطينيين لن يقبلوا بما وصفه بانتهاكات الاحتلال بحق المقدسات، أو بعمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، واستمرار الحرب على قطاع غزة.

وأضاف أن تصعيد الاحتلال لعدوانه "لن يجلب له إلا الويلات"، داعيًا الفلسطينيين في الضفة الغربية والعشائر، إلى جانب من وصفهم بـ"شرفاء الأجهزة الأمنية"، إلى الدفاع عن المقدسات والأرض والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

وأكد أبو عبيدة أن المعركة الأساسية مع الاحتلال تدور في الضفة الغربية، معربًا عن اعتقاده بأنها ستكون "مفتاحًا للنصر الكامل" على الاحتلال.