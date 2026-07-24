الاحتلال يُغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بنابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس، وشددت إجراءاتها العسكرية في المحافظة، بالتزامن مع انتشار مكثف لقواتها عقب استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين خلال التصدي لهجوم شنه مستوطنون على قرية تل جنوب غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز العسكرية كافة المؤدية إلى مدينة نابلس، كما نصبت حاجزًا عسكريًا جديدًا على الطريق الواصل بين نابلس وطوباس، ما تسبب في تقييد حركة المواطنين والمركبات.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وانتشرت بكثافة في محيط قرية تل جنوب غرب نابلس، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مستوطنون على القرية، وأسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة أربعة آخرين.

ويأتي هذا التصعيد في إطار تشديد الاحتلال إجراءاته العسكرية في محافظة نابلس، عبر إغلاق المداخل والحواجز، وتكثيف الانتشار العسكري، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية.

واستشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون بجروح، ثلاثة منها وصفت بالحرجة، جراء اعتداء نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين على قرية تل الواقعة جنوب غرب مدينة نابلس.

والشهداء هم: فاروق عدنان علي رمضان، إبراهيم حسين علي رمضان، جواد حسين علي رمضان، الشهيد عمران أحمد علي رمضان.

وأمس الخميس استُشهد شاب وطفل، وأصيب عدد من المواطنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي واعتداءات طالت المواطنين وممتلكاتهم.