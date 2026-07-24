استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال بالقدس

أعلنت محافظة القدس استشهاد المواطن خليل رشاد الرشق، الذي أصيب، الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، واحتجزت جثمانه.

وأوضحت المحافظة أن الشهيد "الرشق" من ضاحية السلام متزوج وأب لأربع بنات وابن، وأكدت عائلته أنه كان يعاني من الصرع، وارتقى برصاص الاحتلال عند حاجز شعفاط، واحتجز الاحتلال جثمانه.

وأكدت المحافظة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية تحولت إلى "حواجز موت" وأدوات ممنهجة تستخدمها سلطات الاحتلال لتقييد حركة الفلسطينيين واستهداف حياتهم.

وأضافت أن استشهاد "الرشق" لا يمكن فصله عن السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف الفلسطينيين في مدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة.

ولفتت إلى اتساع نطاق استخدام القوة المميتة، إلى جانب الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، بما يعكس نمطًا متواصلًا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت المحافظة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجسد سياسة ممنهجة من الإعدامات الميدانية والعقاب الجماعي.

وطالبت المحافظة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الحقوقية المختصة باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ويعد "الرشق" الشهيد السابع في أقل من 24 ساعة بالضفة الغربية والقدس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

واستشهد 86 فلسطينيًا في الضفة الغربية، بينهم 21 شهيدًا برصاص المستوطنين، منذ بداية العام الجاري.