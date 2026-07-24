4 شهداء وعشرات الإصابات في هجوم للاحتلال والمستوطنين

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون، بينهم ثلاثة بجروح حرجة، اليوم، جراء هجوم شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين على قرية تل، جنوب غرب مدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي استقبلت المصابين إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة تجاه المواطنين الذين خرجوا للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان إلى أربعة شهداء وعدد من الجرحى.

وأوضحت الوزارة أن الشهداء هم: فاروق عدنان علي رمضان، وإبراهيم حسين علي رمضان، وجواد حسين علي رمضان، وعمران أحمد علي رمضان.

وشهدت القرية مواجهات عنيفة عقب تصدي الأهالي لهجوم قوات الاحتلال والمستوطنين، في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام إسرائيلية مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم ضابط في جيش الاحتلال وحراس أمن، جراء عملية إطلاق نار قرب البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد" غرب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن شابًا فلسطينيًا تمكن من انتزاع سلاح أحد المستوطنين المشاركين في الهجوم، قبل أن يطلق النار باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم، ووصفت إصابة أحد المستوطنين بالخطيرة جدًا قبل أن يُعلن لاحقًا عن مقتله.

وفي أعقاب الحادث، فرضت قوات الاحتلال طوقًا عسكريًا مشددًا على قرية تل ومحيطها، ودفعـت بتعزيزات إضافية إلى المنطقة، بالتزامن مع اقتحام أطراف القرية لتأمين المستوطنين، بينما واصل الأهالي حالة الاستنفار خشية تنفيذ اعتداءات جديدة تستهدف السكان وممتلكاتهم.