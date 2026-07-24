رغم الحرب.. إعلان نتائج التوجيهي 2026 وتفوق لافت لطلبة غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، صباح اليوم الجمعة، نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2026، للطلبة النظاميين من مواليد 2008 في الضفة الغربية وقطاع غزة والمدارس الفلسطينية خارج الوطن، بعد أشهر من الترقب والاستعداد، وفي ظل ظروف استثنائية فرضتها الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وجاء إعلان النتائج خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة عند الساعة التاسعة والربع صباحًا، كشفت خلاله عن أسماء الطلبة الأوائل في مختلف الفروع، وفي مقدمتها العلمي والأدبي، إلى جانب الفروع الشرعي، والريادة والأعمال، والزراعي، والصناعي، والاقتصاد المنزلي.

وقال وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم إن 89 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الثانوية العامة هذا العام في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، إضافة إلى أكثر من ألفي طالب وطالبة أدوا الامتحانات في 46 دولة حول العالم.

وأوضح برهم أن نسبة النجاح العامة في الضفة الغربية والقدس وطلبة الخارج بلغت 74%، وهي أعلى من الأعوام السابقة، فيما تقرر تأجيل إعلان النسبة العامة لطلبة قطاع غزة إلى حين انتهاء الدورة الثانية لأسباب تقنية.

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة أُجريت هذا العام بالتزامن بين شطري الوطن للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الوزارة واصلت ضمان حق طلبة غزة في التقدم للامتحانات رغم العدوان المستمر.

وأضاف أن أكثر من 106 آلاف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة خلال السنوات الثلاث الماضية، بينهم 36 ألفًا و900 طالب وطالبة هذا العام، فيما حرم العدوان أكثر من 1100 طالب وطالبة من التقدم للامتحان بعد استشهادهم.

وأشار برهم إلى استشهاد ثلاثة من طلبة الثانوية العامة في الضفة الغربية خلال العام الحالي، بينما حُرم 67 طالبًا من أداء الامتحانات بسبب اعتقالهم في سجون الاحتلال، معربًا عن أمله بالإفراج عنهم في أقرب وقت.

وفي سياق تطوير العملية التعليمية، أعلن الوزير تأجيل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد إلى العام الدراسي 2027/2028 لاستكمال الجهوزية الفنية والإدارية، مؤكدًا استمرار الوزارة في التوسع بتطبيق الامتحانات الإلكترونية ومصادر التعليم المفتوحة، إلى جانب برامج معالجة الفاقد التعليمي والاستعداد لعقد امتحانات الدورة الثانية داخل قطاع غزة.

وشدد برهم على أن طلبة قطاع غزة يواصلون تقديم امتحانات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي في ظروف استثنائية، من داخل الخيام وفوق ركام المنازل المدمرة، رغم ما خلفته الحرب من دمار وخسائر بشرية.

أوائل الفرع العلمي – قطاع غزة

صبا فايد سعيد رباح – 99.9%

أحمد زاهر العبد حنيف – 99.7%

أيهم أحمد مصباح فارس – 99.7%

دعاء يوسف محمد أبو مسامح – 99.7%

روز شادي حلمي الغندور – 99.7%

سما محمد سالم أبو سويرح – 99.7%

عادل محمد سليمان نويجع – 99.7%

محمد إبراهيم صابر الأعرج – 99.7%

نور الهدى سعيد جمال عبد الدايم – 99.7%

نور محمد محمد عودة – 99.7%

يامن أيمن سعيد الدوس – 99.7%

أوائل الفرع الأدبي – قطاع غزة