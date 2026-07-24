خلال دقائق.. إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" 2026 في فلسطين

تترقب آلاف العائلات الفلسطينية إعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2026 (الدورة الأولى)، إذ من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم العالي النتائج خلال دقائق، عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن النتائج تشمل طلبة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، إضافة إلى الطلبة الفلسطينيين في المدارس الفلسطينية خارج الوطن.

وأكدت أنها وفرت عدة منصات رقمية لتسهيل الاستعلام عن النتائج، من بينها الموقع الإلكتروني الرسمي، والبوابة المخصصة لنتائج الثانوية العامة، إلى جانب الروابط المعتمدة الأخرى، وتطبيق "حكومتي" للخدمات الرقمية، داعية الطلبة إلى الاعتماد على المنصات الرسمية فقط.

يمكن فحص النتائج واستخراج كشف العلامات كاملاً عبر المواقع الرسمية التالية: البوابة المخصصة للنتائج: اضغط هنا موقع الوزارة الرسمي: اضغط هنا منصة النظام الموحد: اضغط هنا

وفي السياق، دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة المواطنين إلى الالتزام بوسائل آمنة للتعبير عن الفرح مع الإعلان المرتقب للنتائج، محذرة من إطلاق النار في الهواء أو استخدام المفرقعات الخطرة لما تشكله من خطر على حياة المواطنين.

وقالت الوزارة، في بيان وصل "الرسالة نت"، إنها تتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلبة الثانوية العامة، داعية أولياء الأمور والوجهاء والمخاتير إلى المساهمة في توعية المواطنين بأهمية التحلي بالمسؤولية المجتمعية والالتزام بالضوابط العامة خلال الاحتفالات.

وأكدت أن الإدارات المختصة في الشرطة ستتابع أي مخالفات، وستعمل على ضبط ومصادرة الأسلحة المستخدمة في إطلاق النار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.