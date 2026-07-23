رئاسة الأركان اليمنية تهنئ خليل الحية بتعيينه رئيسًا للمكتب السياسي لـ(حماس)

بعثت رئاسة هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع والإنتاج الحربي اليمنية برقية تهنئة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خليل الحية، بمناسبة توليه رئاسة الحركة، خلفًا للشهيد يحيى السنوار.

وأكدت رئاسة الأركان، في البيان، أن اختيار الحية لقيادة الحركة في هذه المرحلة يعكس "ثبات القيادة وعظمة المسيرة"، مشيدة بالدور الذي تؤديه (حماس) وفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وجددت القيادة العسكرية اليمنية تأكيدها أن القضية الفلسطينية ستبقى "القضية الأساسية والمحورية" بالنسبة لليمن، معتبرة أن ما يواجهه اليمن من حصار هو ثمن لموقفه الداعم لفلسطين.

وشدد البيان على أن اليمن "لن يسمح بعودة الحرب والعدوان على قطاع غزة"، مؤكدًا الاستعداد الكامل للعودة إلى التصعيد العسكري فورًا إذا استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع.

واختتمت رئاسة الأركان بيانها بالدعاء بالتوفيق لرئيس المكتب السياسي الجديد لحركة (حماس)، وأن يحقق الله النصر للشعب الفلسطيني ومقاومته.