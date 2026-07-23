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^200 مثال: غزة العزة

وزارة الصحة في غزة تحذر من تعطل النقل العام وتأثيره على وصول الطواقم الطبية

الرسالة نت

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، من تداعيات توقف حركة الحافلات المخصصة لنقل موظفي وكوادر الوزارة، مؤكدة أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على وصول الطواقم الطبية إلى مرافق تقديم الرعاية الصحية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن شركات النقل العام تواجه تحديات كبيرة بعد خروج عدد من الحافلات عن الخدمة نتيجة تعطلها، في ظل النقص الحاد في الزيوت وقطع الغيار والإطارات اللازمة للصيانة.

وأكدت أن توقف خدمات النقل سينعكس بصورة كبيرة على انتظام وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات والمراكز الصحية، الأمر الذي يهدد باستمرار تقديم الخدمات الصحية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.

 

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