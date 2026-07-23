العشائر تدعو لعدم إطلاق النار احتفالًا بالتوجيهي

دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية المواطنين إلى الامتناع عن إطلاق النار في الهواء أو استخدام المفرقعات الخطرة خلال الاحتفال بإعلان نتائج الثانوية العامة، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وقال التجمع، في بيان صحفي، إنه يتقدم بأصدق الأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع طلبة الثانوية العامة، مهنئًا الشعب الفلسطيني الذي يواصل، للعام الثالث على التوالي، الاحتفاء بهذه المناسبة رغم ظروف الحرب والدمار، في رسالة تعكس تمسكه بالحياة والعلم.

وحثّ التجمع المواطنين على التعبير عن فرحتهم بوسائل حضارية وآمنة، مؤكدًا أن إطلاق النار والمفرقعات يشكلان تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، وقد يتسببان في وقوع إصابات ومآسٍ تُفسد فرحة الأسر بنجاح أبنائها.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يستحق الاحتفال بهذه المناسبة بعيدًا عن أي ممارسات تعرض حياة الناس للخطر، مؤكدًا أن كل من يقدم على إطلاق النار في هذه المناسبة "مرفوع عنه الغطاء العائلي والعشائري والقبلي".

وأعلن التجمع دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بحق المخالفين، بما يشمل ملاحقتهم وضبط ومصادرة الأسلحة المستخدمة في إطلاق النار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على الأمن المجتمعي وسلامة المواطنين.