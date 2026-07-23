أكثر من 2300 مستوطن يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

اقتحم أكثر من 2300 مستوطن، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع إحياء ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال فرضت إجراءات أمنية مشددة، ومنعت أعدادًا من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، في وقت انتشر فيه المئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد والبلدة القديمة وحائط البراق لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وشهدت البلدة القديمة تعزيزات أمنية مكثفة وإغلاقات في عدد من الطرق، بالتزامن مع توقعات بمشاركة عشرات الآلاف من المستوطنين في فعاليات تقام عند حائط البراق وفي محيط البلدة القديمة.