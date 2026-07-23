محدث| العدوان الإسرائيلي المتواصل بالقدس وغزة والضفة

تواصل دولة الاحتلال حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ ترافقا مع تصاعد عدوان المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك؛ ومع حملة اسرائيلية شرسة تشنها في مخيمات الضفة المحتلة.

القدس

في القدس؛ اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية أمنية مُشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وقالت مصادر مقدسية، إن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ العام 1967، على شكل مجموعات، وأدّوا طقوسًا تلمودية قبالة مسجد قبة الصخرة؛ لا سيما ما يسمى بـ "السجود الملحمي".

ونوهت المصادر إلى أن المستوطنين أجروا جولات استفزازية في باحات الأقصى، رفقة حراسة أمنية من قبل شرطة الاحتلال، وأدوا رقصات وغنّوا بأصوات عالية داخل الباحات.

وأكملت أن الجماعات الاستيطانية المتطرفة، كانت قد دعت المستوطنين لاقتحام الأقصى اليوم الخميس، بمناسبة ما يُسمى بـ "ذكرى خراب الهيكل"؛ والتي تُصادف يوم التاسع من آب العبري لدى الاحتلال.

وكانت جماعات "الهيكل" المزعوم، قد كثفت حملات الحشد استعدادًا لاقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم الخميس 23 تموز/ يوليو 2026 الجاري، بالتزامن مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"؛ والتي تعدها هذه الجماعات إحدى أهم المناسبات الدينية لديها.

وتسعى الجماعات الاستيطانية خلال هذه المناسبة إلى فرض أكبر اقتحام سنوي للمسجد الأقصى، باعتبارها محطة لتجديد الدعوات لإقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد.

وأطلقت عدة منظمات وهيئات استيطانية دعوات علنية لأنصارها للمشاركة الواسعة في الاقتحامات، حيث رفعت شعارات تدعو إلى الانتقال من مرحلة "الحداد" إلى "البناء"، في إشارة واضحة إلى اعتبار اقتحام المسجد وفرض الطقوس التوراتية داخله خطوة عملية على طريق تنفيذ مشروع الهيكل المزعوم.

غزة

وفي القطاع المحاصر؛ تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 287 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة؛ مرتكبة 10 خروقات جديدة، تخللها قصف مدفعي ونسف منازل ومنشآت مدنية.

وأصيب، صباح اليوم الخميس، مدنيان فلسطينيان، إثر إطلاق نار عدواني من قبل قوات وآليات الاحتلال العسكرية، استهدف خيام النازحين المأهولة في مخيّم البرج بمواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، النار شمالي قطاع غزة، وشرقي مدينة غزة، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وذكر سكان محليون أن طلقات نارية، أطلقت من آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة جنوبي مدينة خان يونس، أصابت خيام النازحين في منطقة الكنيس جنوب غربي مدينة خان يونس.

ونوه السكان إلى أن إطلاق نار مكثف ومتواصل، وقع فجر اليوم، من قبل آليات الاحتلال العسكرية جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، محيط مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، تزامنًا مع استهداف مماثل لحي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

ونقل شهود عيان، أن قوات الاحتلال تنفذ عملية نسف شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية شرقي حي الزيتون.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، فجر اليوم، المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتستمر قوات الاحتلال بـ "خرق" اتفاقية إنهاء الحرب العدوانية والتهدئة؛ والتي وقعت بوساطة عربية وأمريكية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأمس الأربعاء، ارتقى 4 مدنيين فلسطينيين "شهداء" وأصيب آخرون في 12 انتهاكًا إسرائيليًا لـ "الهدنة" الهشة؛ تخللها قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار طال خيام النازحين ومركبات مدنية وشققًا سكنية مأهولة.

الضفة المحتلة

وفي المحافظات الشمالية؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 12 فلسطينيا خلال اقتحام مدينتي بيت لحم ونابلس في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم واعتقلت آدم محمد البلبول، ومحمد أحمد سلامة الأمير، وعلي يوسف عرفة، ومحمد عمر داوود.

وشمل الاعتقال أيضا، آدم عصام أحمد الأفندي، كما اعتقلت من مدينة بيت لحم المواطن عمار طالب نمر.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة مواطنين خلال حملة اقتحامات طالت المدينة، وبلدة برقة شمال غرب المحافظة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الضابط في جهاز الاستخبارات علي زيدان، والأسير المحرر علاء حسونة، والحاج عدلي يعيش، عقب مداهمة منازلهم في مدينة نابلس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا ثلاثة شبان من بلدة برقة شمال غرب نابلس، وهم: سامر ياسر دغلس، وأحمد رائد دغلس، وعمر عون أبو عمر، بعد اقتحام البلدة وتفتيش عدد من المنازل.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اقتحام واعتقال شبه يومية في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، تتخللها مداهمات للمنازل وتفتيشها، إلى جانب احتجاز المواطنين واعتقالهم.

وأظهرت معطيات نشرها مركز "مُعطى" أن قوات الاحتلال نفذت خلال شهر حزيران/يونيو الماضي 1140 اقتحامًا لمناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب 1303 عمليات دهم، أسفرت عن اعتقال 676 مواطنًا واحتجاز 86 آخرين.

ووثق مركز فلسطين لدراسات الأسرى تنفيذ قوات الاحتلال نحو 3 آلاف حالة اعتقال خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 109 نساء و212 طفلًا.

تواصل دولة الاحتلال حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ ترافقا مع تصاعد عدوان المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك؛ ومع حملة اسرائيلية شرسة تشنها في مخيمات الضفة المحتلة.

** القدس

في القدس؛ اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية أمنية مُشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وقالت مصادر مقدسية، إن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ العام 1967، على شكل مجموعات، وأدّوا طقوسًا تلمودية قبالة مسجد قبة الصخرة؛ لا سيما ما يسمى بـ "السجود الملحمي".

ونوهت المصادر إلى أن المستوطنين أجروا جولات استفزازية في باحات الأقصى، رفقة حراسة أمنية من قبل شرطة الاحتلال، وأدوا رقصات وغنّوا بأصوات عالية داخل الباحات.

وأكملت أن الجماعات الاستيطانية المتطرفة، كانت قد دعت المستوطنين لاقتحام الأقصى اليوم الخميس، بمناسبة ما يُسمى بـ "ذكرى خراب الهيكل"؛ والتي تُصادف يوم التاسع من آب العبري لدى الاحتلال.

وكانت جماعات "الهيكل" المزعوم، قد كثفت حملات الحشد استعدادًا لاقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم الخميس 23 تموز/ يوليو 2026 الجاري، بالتزامن مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"؛ والتي تعدها هذه الجماعات إحدى أهم المناسبات الدينية لديها.

وتسعى الجماعات الاستيطانية خلال هذه المناسبة إلى فرض أكبر اقتحام سنوي للمسجد الأقصى، باعتبارها محطة لتجديد الدعوات لإقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد.

وأطلقت عدة منظمات وهيئات استيطانية دعوات علنية لأنصارها للمشاركة الواسعة في الاقتحامات، حيث رفعت شعارات تدعو إلى الانتقال من مرحلة "الحداد" إلى "البناء"، في إشارة واضحة إلى اعتبار اقتحام المسجد وفرض الطقوس التوراتية داخله خطوة عملية على طريق تنفيذ مشروع الهيكل المزعوم.

** غزة

وفي القطاع المحاصر؛ تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 287 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة؛ مرتكبة 10 خروقات جديدة، تخللها قصف مدفعي ونسف منازل ومنشآت مدنية.

وأصيب، صباح اليوم الخميس، مدنيان فلسطينيان، إثر إطلاق نار عدواني من قبل قوات وآليات الاحتلال العسكرية، استهدف خيام النازحين المأهولة في مخيّم البرج بمواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، النار شمالي قطاع غزة، وشرقي مدينة غزة، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وذكر سكان محليون أن طلقات نارية، أطلقت من آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة جنوبي مدينة خان يونس، أصابت خيام النازحين في منطقة الكنيس جنوب غربي مدينة خان يونس.

ونوه السكان إلى أن إطلاق نار مكثف ومتواصل، وقع فجر اليوم، من قبل آليات الاحتلال العسكرية جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، محيط مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، تزامنًا مع استهداف مماثل لحي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

ونقل شهود عيان، أن قوات الاحتلال تنفذ عملية نسف شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية شرقي حي الزيتون.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، فجر اليوم، المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتستمر قوات الاحتلال بـ "خرق" اتفاقية إنهاء الحرب العدوانية والتهدئة؛ والتي وقعت بوساطة عربية وأمريكية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأمس الأربعاء، ارتقى 4 مدنيين فلسطينيين "شهداء" وأصيب آخرون في 12 انتهاكًا إسرائيليًا لـ "الهدنة" الهشة؛ تخللها قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار طال خيام النازحين ومركبات مدنية وشققًا سكنية مأهولة.

** الضفة المحتلة

وفي المحافظات الشمالية؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 12 فلسطينيا خلال اقتحام مدينتي بيت لحم ونابلس في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم واعتقلت آدم محمد البلبول، ومحمد أحمد سلامة الأمير، وعلي يوسف عرفة، ومحمد عمر داوود.

وشمل الاعتقال أيضا، آدم عصام أحمد الأفندي، كما اعتقلت من مدينة بيت لحم المواطن عمار طالب نمر.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة مواطنين خلال حملة اقتحامات طالت المدينة، وبلدة برقة شمال غرب المحافظة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الضابط في جهاز الاستخبارات علي زيدان، والأسير المحرر علاء حسونة، والحاج عدلي يعيش، عقب مداهمة منازلهم في مدينة نابلس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا ثلاثة شبان من بلدة برقة شمال غرب نابلس، وهم: سامر ياسر دغلس، وأحمد رائد دغلس، وعمر عون أبو عمر، بعد اقتحام البلدة وتفتيش عدد من المنازل.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اقتحام واعتقال شبه يومية في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، تتخللها مداهمات للمنازل وتفتيشها، إلى جانب احتجاز المواطنين واعتقالهم.

وأظهرت معطيات نشرها مركز "مُعطى" أن قوات الاحتلال نفذت خلال شهر حزيران/يونيو الماضي 1140 اقتحامًا لمناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب 1303 عمليات دهم، أسفرت عن اعتقال 676 مواطنًا واحتجاز 86 آخرين.

ووثق مركز فلسطين لدراسات الأسرى تنفيذ قوات الاحتلال نحو 3 آلاف حالة اعتقال خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 109 نساء و212 طفلًا.