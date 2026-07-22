الداخلية تدعو للاحتفال بنتائج الثانوية العامة دون إطلاق نار أو استخدام مفرقعات

دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة المواطنين إلى الالتزام بوسائل آمنة للتعبير عن الفرح مع الإعلان المرتقب لنتائج الثانوية العامة، محذرة من إطلاق النار في الهواء أو استخدام المفرقعات الخطرة لما تشكله من تهديد على حياة المواطنين.

وقالت الوزارة، في بيان وصل "الرسالة نت" إنها تتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلبة الثانوية العامة، داعية أولياء الأمور والوجهاء والمخاتير إلى المساهمة في توعية المواطنين بأهمية التحلي بالمسؤولية المجتمعية والالتزام بالضوابط العامة خلال الاحتفالات.

وأكدت أن الإدارات المختصة في الشرطة ستتابع أي مخالفات، وستعمل على ضبط ومصادرة الأسلحة المستخدمة في إطلاق النار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.