غزة : الاقتصاد تضبط وتتلف أطناناً من المجمدات والسلع الفاسدة

نفذت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في محافظة غزة، جولات تفتيشية ورقابية دقيقة استهدفت عدداً من ثلاجات التبريد ومراكز بيع اللحوم والسلع الغذائية.

وتأتي الجولات في إطار جهود الطواقم الدؤوبة لتحصين الأسواق المحلية وحماية صحة المواطنين من أي مخاطر غذائية،

وذكر مكتب الإقتصاد بالمحافظة ، أنه تم ضبط 550 كيلوجراماً من كبدة العجل المجمدة لانتهاء فترة صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفقاً لمحددات المواصفة الفلسطينية، والتي تُعد المرجعية الأساسية لضمان سلامة المنتج وقيمته الغذائية.

وقال ، إنه تم إتلاف 900 كيلوجرام من فخاد الدجاج المجمد ، وتبين بعد الفحص الفني والحسي وجود علامات فساد ظاهري وانبعاث روائح كريهة وتهتك في الأنسجة، مما يجعلها بؤرة خصبة للبكتيريا وخطراً شڜ على الصحة العامة.

ونوه إلى أنه تم إتلاف أكثر من 160 كيلوجراماً من السكاكر والبسكويت وجلي الأطفال بسبب انتهاء فترة صلاحيتها.

وأوضح المكتب ، أن التقييمات الفنية للطواقم الرقابية تشير إلى أن السبب الرئيسي لفساد هذه الكميات الضخمة -وما سبقها من إتلافات- يعود لكسر ما يُعرف بـ "سلسلة التبريد" إما بسبب تكديس البضائع في ثلاجات غير مهيأة، أو نتيجة إهمال بعض التجار وعدم تشغيل ثلاجات التبريد والتجميد بشكل دوري ومستمر، مما يُحدث تذبذباً حرارياً يدمر الأنسجة الحيوانية ويسرّع من تلفها.

وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني أنها ستلاحق قانونياً كافة التجار غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية لظروف التخزين، وتكرر أنها ماضية في أداء واجبها، ولن تسمح بأن تكون صحة المواطن الفلسطيني عرضة للإهمال أو الاستهتار.