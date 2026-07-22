أبطال العالم الداعمون لفلسطين.. مواقف نجوم إسبانيا والجماهير تواكب التتويج بالمونديال

لم يكن تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 الحدث الوحيد الذي لفت الأنظار، إذ أعاد أيضاً تسليط الضوء على مواقف عدد من نجوم “لاروخا” الذين سبق أن عبّروا عن دعمهم لفلسطين، سواء عبر رفع العلم الفلسطيني، أو تصريحات علنية، أو المشاركة في فعاليات تضامنية، في وقت رافقت فيه الأعلام الفلسطينية احتفالات الجماهير الإسبانية بلقب المونديال في شوارع مدريد.

وتحوّل عدد من لاعبي المنتخب الإسباني خلال السنوات الأخيرة إلى واجهة لمواقف داعمة لفلسطين، وسط تفاعل واسع داخل إسبانيا وخارجها، بينما امتد هذا الحضور إلى الجماهير التي احتفلت بإنجاز منتخبها العالمي.

لامين يامال.. العلم الفلسطيني ورسائل التضامن

كان نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال أبرز الأسماء المرتبطة بالدعم العلني لفلسطين، بعدما رفع العلم الفلسطيني خلال احتفالات برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، في مشهد انتشر على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأثار تصرف يامال ردود فعل متباينة، إذ تعرض لهجوم من مسؤولين ووسائل إعلام إسرائيلية، فيما حظي بإشادة واسعة من مؤيديه، كما كرر ظهوره بمحتوى ورسائل مرتبطة بفلسطين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يتوقف الأمر عند اللاعب نفسه، إذ دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن يامال، معرباً عن فخره بموقفه، كما انتقد الهجمات التي استهدفت اللاعبين بسبب مواقفهم المؤيدة لفلسطين.

أوناي سيمون وبورخا إيغليسياس.. مواقف واضحة

برز أيضاً حارس المنتخب الإسباني وأفضل حارس في كأس العالم 2026 أوناي سيمون، الذي سبق أن أعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، كما شارك مع ناديه أتلتيك بلباو في فعاليات تكريمية وتضامنية مع الفلسطينيين، مشيداً بالتزام النادي وجماهيره تجاه القضية الفلسطينية.

أما المهاجم بورخا إيغليسياس، فكان من أكثر اللاعبين الإسبان صراحة في مواقفه، بعدما أعلن دعمه للمظاهرات المؤيدة لفلسطين في إسبانيا، ووصف الحرب على قطاع غزة بأنها “إبادة جماعية”، في تصريحات أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الرياضية.

ولم تقتصر مظاهر التضامن على اللاعبين، إذ حضرت الأعلام الفلسطينية أيضاً بين الجماهير الإسبانية التي احتشدت في شوارع مدريد للاحتفال بتتويج منتخبها بكأس العالم، حيث أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة عدداً من المشجعين وهم يرفعون العلم الفلسطيني على امتداد مسار حافلة الأبطال.

وعكس هذا المشهد استمرار حضور القضية الفلسطينية بين شريحة من الجماهير الإسبانية، ليواكب احتفالات التتويج العالمي، ويضيف بعداً آخر للمواقف التي سبق أن عبّر عنها عدد من نجوم المنتخب الإسباني داخل وخارج ملاعب كرة القدم.





