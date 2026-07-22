منظمات الهيكل تحشد لأكبر اقتحام للأقصى الخميس وتطالب باقتحامه ليلًا

كثفت منظمات الهيكل المزعوم دعواتها للمستوطنين للمشاركة في اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك يوم الخميس، تزامنًا مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، وسط تصعيد في مطالبها بالسماح باقتحام المسجد ليلًا، في خطوة تهدف إلى توسيع واقع التقسيم الزماني المفروض على الأقصى.

ودعت منظمة "جبل الهيكل في أيدينا" أنصارها إلى المشاركة المكثفة في الاقتحامات، معتبرة أن المناسبة تمثل فرصة لـ"البدء بالبناء"، في إشارة إلى مخططات إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، فيما أطلقت "مدرسة جبل الهيكل الدينية" دعوات مماثلة للمشاركة في الاقتحام "من أجل بناء الهيكل".

ووزعت منظمات الهيكل منشورات تتضمن تفاصيل مواعيد الاقتحامات وآليات الدخول عبر باب المغاربة، في محاولة لزيادة أعداد المشاركين، مع سعيها إلى تجاوز حاجز خمسة آلاف مقتحم خلال هذا اليوم الذي يعد أبرز مواسم الاقتحامات السنوية.

وفي سياق متصل، طالب "ائتلاف الهيكل الثالث" في رسالة وجهها إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى ليل الأربعاء، عقب ما يسمى "مسيرة السيادة"، مهددًا بمحاولة اقتحام المسجد من باب المغاربة في حال عدم الاستجابة لمطلبه.

كما جدد الائتلاف دعواته لأنصاره للمشاركة في "مسيرة السيادة" مساء الأربعاء، على أن تختتم عند باب المغاربة في تمام الساعة الحادية عشرة ليلًا، في محاولة للضغط على حكومة الاحتلال لفرض اقتحامات ليلية للمسجد الأقصى.

وتعد هذه المرة الثانية التي تطالب فيها منظمات الهيكل بشكل جماعي بالسماح باقتحام المسجد الأقصى ليلًا، في إطار مساعٍ متواصلة لتوسيع أوقات الاقتحامات، وفرض وقائع جديدة تعزز سياسة التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك.