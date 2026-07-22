شهيد متأثرًا بجراحه مع استمرار القصف والنسف بالقطاع

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عدة مناطق شرقي قطاع غزة، وسط عمليات نسف واسعة لمربعات سكنية.

وأفاد مراسل الرسالة، بأن دبابات إسرائيلية توغلت في شارع السكة جنوبي شرقي حي الزيتون، كما توغلت آليات إسرائيلية، تحت غطاء جوي وإطلاق نار مكثف، شرق مفترق دولة شرقي مدينة غزة.

وأضاف أن المنطقة شهدت إطلاق نار مكثفًا من الدبابات، وقصفًا مدفعيًا متواصلًا، إلى جانب تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف ضخمة شرقي المدينة.

وحسب مراسلنا، فإن قذيفة صوتية انفجرت في أجواء جنوب شرقي مدينة غزة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة جنوب شرقي مدينة خان يونس.

وتزامن إطلاق القنابل مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي بلدة القرارة شمالي المدينة.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف جنوبي خان يونس، في وقت سُمع فيه دوي انفجار جنوبي المدينة.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، منذ العاشر من أكتوبر المنصرم.

ومنذ حينه استشهد 1168 مواطناً وجرح 3798 آخرين، في مجازر متواصلة يرتكبها جيش الاحتلال في القطاع