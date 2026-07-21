اتحاد موظفي الأونروا: اغتيال نبهان العمصي يهدد حياة جميع الموظفين المفصولين

قال عضو اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عزمي رضوان، إن اغتيال الاحتلال للمواطن نبهان العمصي، أحد الموظفين الذين فصلتهم الوكالة على خلفية ادعاءات إسرائيلية، يسلط الضوء على المخاطر التي تهدد جميع الموظفين المفصولين وعائلاتهم.

وأوضح رضوان ل"الرسالة نت" أن العمصي كان واحدًا من بين 70 موظفًا فصلتهم الأونروا، مؤكدًا أن جميع هؤلاء أصبحوا اليوم عرضة للاستهداف، في ظل استمرار قرارات الفصل التي اتخذتها الوكالة.

وأشار إلى أن موظفي الأونروا يلتزمون منذ التحاقهم بالعمل بمبدأ الحياد، ويوقعون على تعهد بعدم الانخراط في أي أنشطة خارج نطاق مهامهم المهنية، معتبرًا أن الاستناد إلى ادعاءات الاحتلال في فصل الموظفين يعرّض حياتهم للخطر.

ودعا رضوان إدارة الأونروا إلى التراجع عن قرارات الفصل والتقليصات الأخيرة، وتحمل مسؤولياتها تجاه موظفيها، بما يضمن حمايتهم وصون حقوقهم، وعدم تعريضهم لمزيد من المخاطر.