13 شهيداً في قطاع غزة منذ فجر اليوم جراء غارات إسرائيلية متواصل

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 13 شهيداً منذ فجر اليوم، إثر سلسلة غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، استهدفت منازل ومركبات مدنية، وفق ما أفادت به مصادر طبية ومحلية.

وفي أحدث الهجمات، انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 6 شهداء، بينهم 4 أطفال، جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال منزلاً لعائلة المصري في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة. والشهداء هم: فراس أحمد المصري، وزوجته سلسبيل محمد علي المصري، وأبناؤهما نعيم، وفريال، وسلمى، وأميرة فراس المصري.

كما أعلنت المصادر الطبية استشهاد المواطنة آية رمزي عبيد متأثرة بجراحها، لتلتحق بزوجها الشهيد محمد عبيد.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد المواطنان رائد العمصي ونبهان العمصي إثر استهداف الاحتلال مركبة قرب مفترق مدينة الزهراء الغربي.

وفي وقت سابق، استشهد 4 مواطنين جراء قصف استهدف محيط جمعية الشابات المسلمات قرب منطقة السامر بمدينة غزة، وهم: عبدالله جحا، ومحمد الهواري، وجهاد عزام، وصبحي ساق الله، فيما أُصيب عدد آخر، وواصلت طواقم الإنقاذ عمليات البحث بين الأنقاض.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، عبر الغارات الجوية واستهداف المنازل والمركبات المدنية، بالتزامن مع اتساع خروقات وقف إطلاق النار وتحريك ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” تدريجياً نحو الغرب، وسط تواصل القصف المدفعي والجوي على الأحياء السكنية ومناطق النزوح، ما يرفع حصيلة الضحايا المدنيين بشكل متواصل.