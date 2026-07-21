التعليم: لا موعد رسمي لإعلان النتائج حتى الآن

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، أنه لا يوجد حتى الآن موعد دقيق ورسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة، مشددًا على أن جميع المواعيد التي يتم تداولها حاليًا عبر منصات التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع الإلكترونية غير دقيقة ولا تستند إلى أي إعلان رسمي.

وأوضح أن الوزارة لم تصدر أي بيان يحدد موعد إعلان النتائج، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الالتفات للشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها خارج القنوات الرسمية.

وأشار الخضور إلى أن الوزارة تواصل استكمال جميع المراحل الفنية والإدارية الخاصة بإعداد النتائج، والتي تشمل المراجعة النهائية والتدقيق قبل اعتمادها، وذلك لضمان دقة النتائج وحصول كل طالب على حقه دون أي أخطاء، وأكد أن الوزارة تولي أعمال المراجعة اهتمامًا كبيرًا قبل الإعلان الرسمي، في إطار الحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة.

وفي رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور، أوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة سيتم إعلانها قبل منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الموعد النهائي سيُعلن رسميًا فور الانتهاء من جميع الإجراءات واعتماد النتائج.