مقال: رسالة قرآنية من محرقة غزة



(يا يحيى خذ الكتاب بقوة)

رسالة مفتوحة...

غزة ... امتحانُك الأكبر أخي أبا أسامة



أخي القائد، والد الشهداء، أبا أسامة...

ليست كل الحروب تمتحن القادة، لكن المحارق الكبرى وحدها تكشف معادنهم. وغزة اليوم ليست امتحانًا لصمود شعبها فحسب، بل امتحانٌ لك أيضًا؛ ففي أتون الإبادة، وبين الركام، وتحت القصف، وأمام دموع الثكالى وصرخات الأطفال، تتوارى الألقاب، وتسقط الأقنعة، ولا يبقى إلا القائد الذي يحمل شعبه في قلبه، ويصنع من الألم أملًا، ومن الفوضى نظامًا، ومن المحنة طريقًا إلى الثبات.

في أيام الرخاء قد يمنح الناس المناصب، وتُرفع الأسماء، وتكثر عبارات الثناء، أما في زمن المحنة فلا يعترف التاريخ إلا بالمواقف. هناك لن يسألك الناس ماذا قلت، بل ماذا فعلت. ولن ينظروا إلى موقعك، بل إلى مقدار اقترابك منهم، وحملك لهمومهم، وثباتك معهم ساعة الشدة. فإما أن تكون جسرًا يعبر عليه الناس إلى الأمان، وإما أن تصبح سندًا يشتد به عودهم، أو عبئًا يزيد أثقالهم.

تذكر دائمًا أن القيادة ليست امتيازًا، بل أمانة؛ وليست سلطة، بل مسؤولية؛ وليست تشريفًا، بل تكليفًا. فإذا حملت هموم الناس كما تحمل هموم نفسك، وقدمت مصلحة الوطن على كل اعتبار، فقد سلكت طريق القادة الذين تخلدهم المواقف قبل الأسماء.

وغزة اليوم ليست أزمة عابرة تُدار، بل معركة وجود تُرسم فيها ملامح المستقبل. والمطلوب منك ليس إدارة الموارد فحسب، ولا إصدار القرارات فحسب، بل حماية الروح الجماعية، وصيانة وحدة الصف، ومنع اليأس من التسلل إلى القلوب. فالشعوب قد تصبر على الجوع، وقد تتحمل الحصار، لكنها لا تتحمل أن تفقد ثقتها بقيادتها.

فاحفظ البوصلة مهما اشتدت الضغوط، ولا تسمح لصخب الأحداث أن يصرفك عن الهدف الأكبر. رتّب الأولويات، واجعل الإنسان قبل الحجر، والكرامة قبل المكاسب، ووحدة الصف فوق كل خلاف. فالقائد البصير هو من يرى المستقبل من بين دخان الحرائق، ويبني الغد وهو يعيش قسوة اليوم.

وإياك – وأنت صاحب تجربةٍ في البذل والتضحية – أن تطلب من الناس تضحيةً لا تبدأ بها أنت؛ فالقائد الذي يتقدم الصفوف يغرس في القلوب ما لا تصنعه آلاف الخطب. والناس لا يتبعون الشعارات، بل يتبعون القدوة. فإذا رأوك أول الصابرين، وأصدق العاملين، وأقربهم إلى آلامهم، منحوك ثقتهم، وساروا معك ولو اشتد الطريق.

ولا تجعل ضجيج البطانة، ولا ضغوط اللحظة، ولا كثرة الآراء، تحجب عنك صوت الضمير وميزان العدل؛ فالعدل في زمن الشدة أعظم من العدل في زمن الرخاء، والرحمة عند اشتداد البلاء عنوان القوة لا علامة الضعف. كن صادقًا مع شعبك، واضحًا في قراراتك، ولا تعدهم بما لا تستطيع، فإن الثقة تُبنى بالصدق، وتُهدم بالأوهام.

وتذكر أن القيادة ليست سرعة قرار فحسب، بل حسن تقدير، وبعد نظر، وقدرة على تحويل المحنة إلى فرصة، والضغط إلى دافع، والانكسار إلى بداية جديدة. فكل أزمة تحمل في طياتها بذور نهضة، إذا وجدت قائدًا يرى ما وراء الألم.

وتأمل سيرة قادة المحن والأزمات الذين خلدهم التاريخ؛ فما صنعوا مكانتهم بالخطب، بل بالتضحية. لم يطلبوا من شعوبهم أن يتقدموهم، بل تقدموا الصفوف بأنفسهم، فامتزجت دماؤهم بدماء الناس، وأصبحت سيرتهم مدرسةً تتعلم منها الأجيال. فاجعل من إخلاصهم نبراسًا، ومن تضحيتهم ميزانًا، ومن وفائهم للقضية زادًا في طريقك.

واعلم أن غزة لا تحتاج اليوم إلى مزيد من المتحدثين، بل إلى مزيد من القادة؛ قادةٍ يجمعون ولا يفرقون، ويبنون ولا يهدمون، ويزرعون الأمل ولا يستسلمون لليأس، ويربطون الناس بالله قبل أن يربطوهم بالأشخاص، ويصنعون المؤسسات قبل أن يصنعوا الأمجاد الشخصية.

أخي القائد، والد الشهداء، أبا أسامة...

قد لا يخلّدك التاريخ لأنك شغلت منصبًا، لكنه سيخلّدك إن كنت سندًا لشعبك يوم ضاقت به الأرض، وحافظت على وحدته، وصنت كرامته، وأديت الأمانة التي حمّلك الله إياها. فالناس يذكرون المواقف أكثر مما يذكرون الكلمات، ويخلّدون التضحيات أكثر مما يحفظون الألقاب.

فكن كما يحب الله أن يراك: ثابتًا حين يضطرب الناس، حكيمًا حين يتعجلون، رحيمًا حين يقسو الواقع، شجاعًا حين يتراجع الآخرون، وأمينًا على دماء شعبك وآماله ومستقبله.

واعلم أن أعظم القادة ليس من ينجو بنفسه، بل من يعبر بشعبه إلى برّ الأمان، ويترك بعده أمةً أكثر وحدةً، وأشد وعيًا، وأقرب إلى النصر.

فإذا انقشعت هذه المحرقة، فلن يسأل التاريخ كم كان معك من قوة، ولا كم امتلكت من نفوذ، بل سيسأل: كم حفظت من شعبك، وكم صنت من كرامته، وكم جمعت من صفه، وكم زرعت في قلوب الناس من أمل، وكم كنت وفيًا للأمانة التي حملتها.

فامضِ على بركة الله، واجعل رضا الله قبل رضا الناس، ووحدة شعبك قبل كل اعتبار، وكرامة الإنسان ميزان كل قرار؛ فإن القيادة تزول، والمناصب تتبدل، أما الأثر الصالح فيبقى، ويشهد لصاحبه في الدنيا، ويكون له ذخرًا عند الله يوم يلقاه.

نسأل الله أن يسدد خطاك، ويشرح صدرك، ويعينك على حمل الأمانة، ويجعلك مفتاحًا للخير، مغلاقًا للشر، وأن يحفظ بك غزة وأهلها، ويجمع على يديك الكلمة، ويهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدًا.

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 139]

﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 35]

