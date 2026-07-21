مشعل يهنئ الحيّة بانتخابه رئيسا لحماس ويؤكد الالتفاف حوله

هنأ رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، الدكتور خليل الحية بمناسبة انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، عقب انتهاء جولة الإعادة للانتخابات الداخلية، مؤكدًا احترامه الكامل لنتائج العملية الانتخابية والتزامه بدعم القيادة الجديدة.

وقال مشعل، في تصريح صحفي، إن الانتخابات جرت وفق أنظمة الحركة ولوائحها وفي إطار العملية الشورية، معتبراً أن ما شهدته يعكس الالتزام بالمؤسسية ومبدأ الشورى، وهما من الثوابت التي تقوم عليها الحركة وعوامل قوتها.

وأضاف أنه أكد أمام مجلس الشورى العام احترامه لنتائج الانتخابات، مشيرًا إلى أن جميع أبناء الحركة يقفون خلف قيادة خليل الحية، والعمل معه ومع مختلف القيادات بروح الأخوة والتكامل بما يخدم الشعب الفلسطيني وقضيته.

وأشار مشعل إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجهود وتسخير الإمكانات لخدمة الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة، والعمل على دعم صمود سكانه، إلى جانب مساندة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس في مواجهة الاحتلال والاستيطان، ومواصلة العمل من أجل قضية الأسرى.

وأكد أن مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، داعيًا إلى العمل المشترك مع مختلف القوى الوطنية من أجل تحقيق تطلعات الفلسطينيين في الحرية والتحرير والعودة والاستقلال.