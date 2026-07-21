أول تصريح من ميسي بعد خسارة نهائي كأس العالم

خرج قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، عن صمته للمرة الأولى بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، معبراً عن حزنه الكبير، ومؤكداً أن مرارة الهزيمة ستبقى راسخة رغم فخره بما حققه المنتخب خلال البطولة.

وكتب ميسي، الاثنين، عبر حسابه على “إنستغرام”: “الألم شديد للغاية، ومن الصعب أن يندمل هذا الجرح، لكنني أحتفظ أيضاً بكل الجوانب الإيجابية.”

وأضاف النجم البالغ من العمر 39 عاماً: “من الصعب اليوم أن نُقدّر حقاً ما حققناه، لكن هذا الفريق بلغ نهائيَّي كأس عالم توالياً.” كما حرص على تهنئة منتخب إسبانيا بالتتويج باللقب العالمي.

واستعاد قائد “ألبيسيليستي” أبرز لحظات مشوار الأرجنتين في البطولة، مشيراً إلى الانتصارين على إنجلترا ومصر، مؤكداً أنهما سيبقيان محفورين في الذاكرة، كما أشاد بالدعم الجماهيري الذي رافق المنتخب طوال المنافسات.

وقال ميسي: “مرة جديدة، نجحنا في الاتحاد كأمة واحدة، وأن نكون جميعاً معاً، نتقاسم الفخر الهائل بكوننا أرجنتينيين.”

ولم يتطرق قائد الأرجنتين إلى مستقبله الدولي، ما أبقى الغموض قائماً بشأن إمكانية استمراره مع المنتخب بعد البطولة، خاصة مع بلوغه 39 عاماً.

وأنهى ميسي كأس العالم 2026 برصيد ثمانية أهداف، لكنه لم ينجح في هز الشباك خلال النهائي الذي خسره منتخب بلاده أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد، ليتلقى خسارته الثانية في نهائي كأس العالم، بعدما سبق أن خسر نهائي 2014، مقابل تتويجه باللقب في نسخة 2022 على حساب فرنسا.