فيفا يحقق مع 3 لاعبين بعد اشتباكات نهائي كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، تعيين مدّعٍ متخصص في الشؤون الانضباطية والأخلاقية للتحقيق في الأحداث التي شهدها نهائي كأس العالم 2026، عقب المواجهة التي انتهت بفوز إسبانيا على الأرجنتين (1-0) بعد التمديد، وتتويج “لا روخا” بلقبه العالمي الثاني.

وشهدت المباراة أجواءً متوترة في دقائقها الأخيرة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب وسط الأرجنتين إنزو فرنانديز في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، إثر حصوله على الإنذار الثاني، قبل أن يحسم فيران توريس اللقاء بهدف الفوز خلال الوقت الإضافي.

وتفاقمت الأحداث عقب صافرة النهاية، عندما دخل لاعب وسط الأرجنتين لياندرو باريديس في مشادة مع عدد من لاعبي المنتخب الإسباني، بينهم إريك غارسيا وغافي، ليتحول الموقف إلى اشتباك جماعي بين لاعبي المنتخبين، وسط تدخل الأجهزة الفنية والإدارية لاحتواء الأزمة.

كما ظهر مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني وهو يحاول تهدئة لاعبيه وإبعادهم عن الاشتباكات، قبل أن ينجح المسؤولون في إنهاء التوتر داخل أرضية الملعب.

وأكد “فيفا” أن التحقيق سيقوده مدّعٍ مختص بالقضايا الانضباطية والأخلاقية، من أجل مراجعة الوقائع وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للوائح، دون أن يحدد موعداً لإعلان نتائج التحقيق أو إصدار أي قرارات تأديبية.