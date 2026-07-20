8 شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة واستهدافات تطال جباليا وخان يونس وغزة

استشهد ثمانية مواطنين وأصيب عدد آخر، اليوم الإثنين، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع استمرار عمليات القصف وإطلاق النار في أنحاء القطاع.

ففي شمال القطاع، استشهد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، وأصيب آخرون، معظمهم أطفال، جراء قصف استهدف مركزًا لإيواء النازحين داخل مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا. والشهداء هم: جميل حماد أبو شقفة، ونور جميل أبو شقفة، وشيرين عيسى.

وفي وسط القطاع، استشهد الشاب مهند أبو غزال إثر استهداف طائرة إسرائيلية مسيّرة دراجة كهربائية كان يستقلها على شارع صلاح الدين في بلدة الزوايدة.

أما في جنوب القطاع، فاستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مسيّرة إسرائيلية مركبة قرب المستشفى البريطاني جنوب غربي مواصي خان يونس، وهم: علاء محمد شعت، وحمادة أبو ناهية، ومحمود إبراهيم الفرا.

وفي مدينة غزة، استشهد المواطن محمود صالح إثر استهداف مركبة عند مفترق الغفري وسط المدينة.

وفي رفح، أصيب أربعة مواطنين جراء انفجار طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مسجد معاوية في منطقة المواصي جنوب المدينة.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين قرب المسلخ التركي جنوب غربي خان يونس، دون أن تتوفر معلومات فورية عن وقوع إصابات.