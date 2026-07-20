حزب الله يهنئ خليل الحية بانتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس

تقدّم حزب الله بالتهنئة إلى خليل الحية بمناسبة انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خلفًا ليحيى السنوار، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة.

وقال الحزب، في بيان وصل "الرسالة نت"، إن انتخاب الحية يمثل "رسالة واضحة" بأن حركة حماس ما تزال موحدة وقادرة على مواصلة مسيرتها، رغم ما تعرضت له من اغتيالات واستهداف لقياداتها، معتبرًا أن محاولات إنهاء المقاومة الفلسطينية لن تنجح.

وأضاف أن راية المقاومة ستبقى مرفوعة، وأن مسيرتها ستتواصل بقيادة من وصفهم بـ"الرجال الأوفياء" الذين يحملون الأمانة ويواصلون الطريق.

وأكد حزب الله دعمه للمقاومة الفلسطينية، مشددًا على أنها تستند إلى صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه، معربًا عن تمنياته لخليل الحية بالتوفيق في تحمل المسؤولية ومواصلة ما وصفه بمسيرة القادة الشهداء.