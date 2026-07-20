14 بعثة تدعو إسرائيل لفتح السجون أمام الصليب الأحمر

دعت 14 بعثة دبلوماسية معتمدة لدى فلسطين سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز بشكل فوري، معربة عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للطبيب الفلسطيني المعتقل حسام أبو صفية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر أمس الأحد عن بعثات بلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، ونشرته بعثة الاتحاد الأوروبي عبر منصة "إكس".

ودعت البعثات إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق المعتقلين، بما في ذلك تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول الفوري إلى جميع أماكن الاحتجاز.

ورحبت البعثات بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في الرابع من حزيران/يونيو الماضي، والذي قضى بعدم قانونية منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، مطالبة بتنفيذ الحكم بصورة كاملة، بعد أن مُنعت اللجنة من إجراء الزيارات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشار البيان إلى التوسع في استخدام سياسة الاعتقال الإداري، موضحًا أن أكثر من 9 آلاف فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم آلاف المعتقلين دون توجيه تهم أو محاكمة.

وأضاف أن منظمات حقوقية وصفت ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين بأنها "قاسية ومهددة للحياة"، في ظل نقص الغذاء، والحرمان من الرعاية الطبية، وسوء المعاملة.

كما أعربت البعثات عن قلقها إزاء التقارير التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، المعتقل منذ 27 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وكان محامي أبو صفية، ناصر عودة، قد أفاد الأسبوع الماضي بأن موكله تعرض للضرب على أيدي سجّانين إسرائيليين، ما أدى إلى إصابته في أحد أصابعه وحدوث نزيف، فيما أظهر ظهوره عبر الاتصال المرئي أمام محكمة إسرائيلية في حزيران/يونيو الماضي فقدانًا ملحوظًا في وزنه مقارنة بوقت اعتقاله.

وبحسب تقارير حقوقية، يقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في ظل أوضاع توصف بالقاسية، تشمل التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات الأسرى خلال فترة الاحتجاز.