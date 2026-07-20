1000 يوم 1000 يوم

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الحية يتلقى تهنئة من رئيس المخابرات المصرية ويؤكد مواصلة التنسيق لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار

IMG-20260720-WA0148.jpg
IMG-20260720-WA0148.jpg

الرسالة نت - غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن رئيس مكتبها السياسي، خليل الحية، تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، هنأه فيه بثقة أعضاء الحركة وانتخابه رئيسًا للمكتب السياسي.

ووفق بيان الحركة، أعرب الحية عن تقديره للاتصال، مؤكدًا استمرار العلاقة التاريخية مع مصر ودورها في القضية الفلسطينية، لا سيما في المفاوضات الجارية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال المرحلة الثانية منه.

وأضاف أن الحركة ستواصل العمل مع مصر وقطر وتركيا لإنجاح جهود الوساطة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وصولًا إلى تحقيق الانسحاب وإعادة الإعمار.

رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313464

كلمات مفتاحية

خليل الحية

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.