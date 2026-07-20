الحية يتلقى تهنئة من رئيس المخابرات المصرية ويؤكد مواصلة التنسيق لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن رئيس مكتبها السياسي، خليل الحية، تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، هنأه فيه بثقة أعضاء الحركة وانتخابه رئيسًا للمكتب السياسي.

ووفق بيان الحركة، أعرب الحية عن تقديره للاتصال، مؤكدًا استمرار العلاقة التاريخية مع مصر ودورها في القضية الفلسطينية، لا سيما في المفاوضات الجارية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال المرحلة الثانية منه.

وأضاف أن الحركة ستواصل العمل مع مصر وقطر وتركيا لإنجاح جهود الوساطة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وصولًا إلى تحقيق الانسحاب وإعادة الإعمار.