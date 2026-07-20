"إكس" تعلّق حساب القنصلية البريطانية في القدس بعد منشورات انتقدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين

علّقت منصة "إكس" حساب القنصلية البريطانية في القدس، بعد ساعات من نشرها منشورات أعربت فيها عن قلقها إزاء تدهور أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق ما أظهرته المنصة اليوم الإثنين.

وتظهر على صفحة القنصلية عبارة "حساب معلق"، دون أن تصدر أي توضيحات رسمية من القنصلية أو من إدارة منصة "إكس" بشأن أسباب تعليق الحساب.

وكان آخر منشور للقنصلية يتضمن بيانًا مشتركًا لبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، أعرب عن القلق من تدهور أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، وانتقد الاستخدام الواسع للاعتقال الإداري من قبل السلطات الإسرائيلية دون توجيه تهم رسمية أو إخضاع المعتقلين لمحاكمات.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 9 آلاف فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم آلاف المعتقلين إداريًا دون توجيه اتهامات أو محاكمة، داعيًا إلى احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وصدر البيان عن كل من بريطانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

كما نشرت القنصلية، في وقت سابق، منشورات أعربت فيها عن قلقها إزاء تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين، ودعت إلى ضمان حقوقهم القانونية، بما في ذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وتمكينهم من الحصول على المساعدة القانونية، وضمان محاكمات عادلة.

وتطرقت القنصلية أيضًا إلى الحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، الذي تعتقله السلطات الإسرائيلية منذ 27 كانون الأول/ديسمبر 2024، معربة عن قلقها من أوضاع احتجازه.

وتتهم منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية سلطات الاحتلال بارتكاب انتهاكات بحق الأسرى، تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مؤكدة أن هذه الممارسات تصاعدت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.