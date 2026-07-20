حماس تنتخب خليل الحية رئيسًا للحركة وتؤكد: مؤسساتنا تواصل عملها رغم الحرب والاستهداف

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، انتخاب القيادي خليل الحية رئيسًا للحركة، وذلك عقب انتهاء عملية انتخابية داخلية شارك فيها ممثلون عن مختلف ساحات الحركة في قطاع غزة والضفة الغربية وسجون الاحتلال وخارج فلسطين.

وقالت الحركة، في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، إن انتخاب الحية جاء عبر "مسار شوري مؤسسي"، مؤكدة أن إنجاز هذا الاستحقاق في ظل الظروف الأمنية والسياسية المعقدة واستمرار الحرب والاستهداف لقياداتها، يعكس استمرار عمل مؤسسات الحركة والتزامها بنظمها الداخلية.

وأكدت حماس وقوف جميع مؤسساتها وقياداتها خلف القيادة المنتخبة، مشددة على مواصلة أداء ما وصفته بـ"واجبها الوطني"، ومثمّنة جهود كوادرها في إنجاز العملية الانتخابية رغم الظروف الاستثنائية.

وجددت الحركة التأكيد على أن أولويتها في المرحلة الحالية تتمثل في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، والشروع في إعادة الإعمار، ورفض مخططات التهجير، إلى جانب دعم الأسرى ومساندة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني والشتات.

واستحضرت حماس في بيانها قادتها الذين قُتلوا خلال الحرب، وفي مقدمتهم إسماعيل هنية، وصالح العاروري، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، مؤكدة مواصلة مسيرتها والتمسك بخياراتها.

كما حيّت الحركة صمود الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية وأراضي عام 1948 والشتات، إضافة إلى الأسرى في السجون الإسرائيلية، معتبرة أن مشاركتهم في العملية الانتخابية تمثل تأكيدًا على وحدة مؤسسات الحركة رغم الظروف الراهنة.