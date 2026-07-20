حماس تنتخب القائد خليل الحيّة رئيسا لمكتبها السياسي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، انتخاب القيادي خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، خلفًا لرئيس المكتب السياسي السابق الشهيد يحيى السنوار؛ وذلك عقب استكمال الانتخابات الداخلية التي أجرتها الحركة لاختيار قيادتها الجديدة.

ويأتي انتخاب الحية بعد أشهر من المشاورات والعملية الانتخابية الداخلية التي جرت في ظل ظروف استثنائية فرضتها الحرب على قطاع غزة واستهداف عدد من قيادات الحركة، حيث تنافس على المنصب عدد من القيادات البارزة قبل أن تُحسم النتيجة لصالح الحية.

ويُعد خليل الحية من أبرز قيادات حركة حماس، وشغل خلال السنوات الماضية مواقع قيادية عدة، أبرزها نائب رئيس المكتب السياسي، كما تولى مسؤوليات سياسية وتفاوضية في ملفات التهدئة والأسرى والعلاقات الخارجية.

ومن المتوقع أن يتولى الحية قيادة المكتب السياسي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تحديات سياسية وميدانية معقدة تواجه الحركة، وفي مقدمتها استمرار الحرب على قطاع غزة، وإدارة العلاقات الإقليمية والدولية، واستكمال إعادة ترتيب الأطر القيادية والتنظيمية للحركة.