إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية بمدينة غزة

أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، ظهر اليوم الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار استهداف مناطق متفرقة من القطاع.



وأفاد مراسل الرسالة نت بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل مركبة مدنية أثناء سيرها قرب "رمزون الغفري" بمدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وفي شمال القطاع، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا البلد.



وفي جنوب القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل، فيما حلقت طائرات مسيّرة للاحتلال على ارتفاعات منخفضة وبشكل مكثف في أجواء المدينة.

كما استهدفت نيران الآليات العسكرية المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.



ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 1030 مواطنًا وإصابة المئات، وفق معطيات فلسطينية.