1000 يوم 1000 يوم

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

التربية والتعليم تتيح الاستعلام عن أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة داخل غزة

التربية والتعليم تتيح الاستعلام عن أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة داخل غزة
التربية والتعليم تتيح الاستعلام عن أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة داخل غزة

الرسالة نت - متابعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، إتاحة خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة للعام 2026 داخل قطاع غزة، ممن أتموا بنجاح عملية ربط بيانات الامتحانات ببياناتهم الشخصية.

وأوضحت الوزارة، في تنويه صحفي، أن بإمكان الطلبة الاستعلام عن رقم الجلوس من خلال رابط تسجيل الدورة الأولى عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

ودعت الوزارة جميع الطلبة إلى التأكد من بياناتهم والاستعلام عن أرقام جلوسهم عبر الموقع الرسمي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام 2026.

https://moehe.org/

رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313442

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.