التربية والتعليم تتيح الاستعلام عن أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة داخل غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، إتاحة خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة للعام 2026 داخل قطاع غزة، ممن أتموا بنجاح عملية ربط بيانات الامتحانات ببياناتهم الشخصية.

وأوضحت الوزارة، في تنويه صحفي، أن بإمكان الطلبة الاستعلام عن رقم الجلوس من خلال رابط تسجيل الدورة الأولى عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

ودعت الوزارة جميع الطلبة إلى التأكد من بياناتهم والاستعلام عن أرقام جلوسهم عبر الموقع الرسمي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام 2026.

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