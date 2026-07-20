التصعيد الإقليمي يتسع.. موجة تاسعة من الهجمات على إيران

في اليوم الـ33 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 142 يوما من اندلاع الحرب:

القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم): أكملنا بنجاح الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران.

بعد ساعات من إعلان سنتكوم، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن حاكم مدينة بوشهر القول إن المدينة تعرضت لهجومين من قِبلِ أمريكا، مشيرا إلى أن أبعاد وتفاصيل الهجومين قيد التحقق.

نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران.

حذر الحرس الثوري الجيش الأمريكي مما وصفه بـ"عملية عقابية"، ردا على أعماله التي اعتبرها غير قانونية.

أعلنت "سنتكوم" بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك لليلة التاسعة على التوالي.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في شمال العراق أمس أثناء تفكيك مسيّرة إيرانية انتحارية.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية العثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادثٍ أدى لمقتل جندييْن وفقدان ثالث في الأردن أمس.

قال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن، وإن صاروخا رابعا سقط في منطقة نائية.

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استدعاء القائم بأعمال سفارة إيران وإبلاغه رسالة احتجاج شديدة.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش أن شظايا سقطت في منطقة مفتوحة قرب إيلات.

قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه جرى إجلاء الطائرات الأمريكية المزودة بالوقود من مطار رامون في الجنوب، عقب استهداف إيران منطقة العقبة الأردنية.

أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية.

أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية تعرض محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه لحريق، إثر هجوم للمرة الثانية خلال يومين.

في البحرين، قال التلفزيون إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صواريخ جوية إيرانية في سماء المملكة.

قال مسؤول بمحافظة خوزستان الإيرانية إن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف مناطق خارج مدينة آبادان جنوب غربي إيران.

قال الجيش الإيراني إن دفاعاته أسقطت مسيّرةمن طراز "لوكاس" في جنوب البلاد، ومسيرة أخرى من طراز "إم كيو 9" غربي البلاد.

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيلي وأمريكي أن واشنطن أبلغت إسرائيل عزمها تصعيد ضرب إيران الأيام المقبلة.