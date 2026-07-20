شهيدان برصاص الاحتلال خلال هجوم للمستوطنين على دير جرير.. وتصاعد الاعتداءات في الضفة

استشهد مواطنان، بعد منتصف الليلة الماضية، إثر هجوم شنه مستوطنون على بلدة دير جرير شرق رام الله، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين على عدد من بلدات وتجمعات الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطنين عودة عبد الرحيم عودة فراخنة (53 عامًا)، وأحمد عادل رشيد أبو مخو (26 عامًا)، متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال خلال الهجوم على البلدة.

وكان ثلاثة مواطنين قد أصيبوا بجروح خطيرة جراء اعتداء المستوطنين، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت بداية مع إصابة خطيرة في البطن ناتجة عن اعتداء نفذه مستوطنون، ونُقل المصاب إلى المستشفى عبر إسعاف سلواد.

وفي وقت لاحق، أوضحت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع إصابتين إضافيتين، إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 55 عامًا، حيث أجرت له عملية إنعاش قلبي رئوي أثناء نقله إلى المستشفى، بسبب خطورة حالته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين إلى المستشفى، في اعتداء جديد استهدف الطواقم الطبية.

وفي سياق متصل، واصل المستوطنون اعتداءاتهم اليومية على الفلسطينيين وممتلكاتهم، إذ اقتحموا تجمع "حلق الرمانة" في أريحا، وأطلقوا مواشيهم بين مساكن المواطنين، في خطوة استفزازية ألحقت أضرارًا بالأهالي.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل إطلاق الرصاص، والاعتداء على المواطنين، وإحراق الممتلكات، وتخريب الأراضي الزراعية، تحت حماية قوات الاحتلال.إذا رغبت، أستطيع أيضًا صياغته بأسلوب أكثر قوة يتناسب مع الخط التحريري للرسالة نت.